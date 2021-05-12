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Spor

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edildiğini açıkladı.

DHA12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01
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Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, dün Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın 9'uncu dakikasında İrfan Can Kahveci, girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan İrfan Can'ın sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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