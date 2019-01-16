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Fenerbahçe'ye kalecilerinden kötü haber

Fenerbahçe'de diz bağlarında ödem ve gerilme tespit edilen Harun Tekin'in tedavisine başlandığı, sol diz ön çapraz bağları kopan Erten Ersu'nun ise ameliyat edildiği duyuruldu.

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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda kalecilerden Harun Tekin'in diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu'nun ise operasyon geçirdiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Harun Tekin'in bir süredir dizinde devam eden ağrı ve şişliğin AZ Alkmaar ile yapılan hazırlık maçının ardından artması sonucunda gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edildiği, 29 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Antalya'daki devre arası kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Erten Ersu'nun operasyon geçirdiği ve 24 yaşındaki kalecinin tedavisine başlandığı kaydedildi.

Sezonun ilk yarısında fibula kemiği kırılan ve tedavisine devam edilen Oğuz Kağan Güçtekin'in 2 ile 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.

Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin ise tedavisinin sürdüğü, oyuncunun spesifik çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

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