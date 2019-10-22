Fenerbahçe'ye Kosovalı sağ bek
İngiliz basını Fenerbahçe’nin uzun süredir takip ettiği Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ve kulübüyle transfer görüşmesi yaptığını iddia etti.
İngilizler’e göre Kanarya yeni sezonda sözleşmesi bitecek olan Isla’nın yerine Kosovalı sağ beki getirmek istiyor. İngiltere’de Huddersfield’te forma giyen ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan oyunuyu kulübün de satmaya sıcak baktığı bildirildi. Geçen sezon takımıyla Premier Lig’de 24 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon da Championship’te 8 müsabakada görev aldı, bir de asist yapmayı başardı.
Akşam
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