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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! UEFA'dan 3 maç deplasman yasağı

UEFA, temsilcimiz Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme yasağı cezası verildiğini duyurdu. İşte detaylar...

15 Mart 2024 Cuma 16:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye kötü haber! UEFA'dan 3 maç deplasman yasağı
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UEFA, Union Saint-Gilloise ile maçta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürememe cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, verilen cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye ayrıca Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 80.00 bin euro para cezası verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda durmuştu.

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