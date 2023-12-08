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  • Fenerbahçe'ye Krunic'te rakip çıktı! Milan istediği bonservisi artırdı
Spor

Fenerbahçe'ye Krunic'te rakip çıktı! Milan istediği bonservisi artırdı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasına takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'le anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Fenerbahçe oyuncunun kulübüyle bonservisi konuşmak için İtalya'ya gidecekti fakat transferde Fransa'dan bir rakip çıktı. İşte detaylar...

8 Aralık 2023 Cuma 22:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Krunic'te rakip çıktı! Milan istediği bonservisi artırdı
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Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Hedefteki isim ise, Milan'ın yıldızı Rade Krunic olarak belirlendi.

Fenerbahçe sezon başında da oyuncuya talip olmuştu fakat Milan, orta sahasında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oyuncuyu göndermek istemedi. Son olarak İtalyan ekibinin önerdiği sözleşmeyi reddeden Krunic, Fenerbahçe ile anlaştı.

RADE KRUNİC'TE RAKİP ÇIKTI!

Sarı lacivertliler bonservis görüşmesini gerçekleştirmek için yakında İtalya'ya gidecek fakat transferde rakip çıktı. Fransız ekibi Lyon, Bosnalı oyuncuya talip oldu. Çizme medyasında yer alan habere göre, Fransa temsilcisi orta sahasını Krunic ile güçlendirmek istiyor.

BONSERVİSİ ARTTI!

Lyon'unda talip olmasyla Milan'ın yıldız futbolcu için istediği bonserviste artışa gideceği belirtiliyor. İtalyan ekibi, başarılı oyuncudan iyi bir gelir elde ederek o bütçeyi forvet transferine eklemeyi hedefliyor.

Star Gazetesi

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