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Spor

Fenerbahçe'ye Nijeryalı forvet! Batshuayi'nin yerine Kelechi Iheanacho

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe golcü transferi için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler, Premier Lig'e yükselen Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik9 Mayıs 2024 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Nijeryalı forvet! Batshuayi'nin yerine Kelechi Iheanacho
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Süper Lig'de zirve yarışında son 3 haftada rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürmekte. Özellikle son dönemde ortaya çıkan golcü krizini yeni sezonda da yaşamak istemeyen Sarı Lacivertliler'in sürpriz bir ismi gündemine aldıkları ortaya çıktı.

GÜNDEME GELEN İSİM IHEANACHO

Sportif direktör Mario Branco, farklı bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son ismin Kelechi Iheanacho olduğu öğrenildi. Leicester City ile Premier Lig'e geri dönen 27 yaşındaki forvet, buna rağmen kulübünden ayrılma kararı aldı.

ROGON AVANTAJI

Nijeryalı yıldız, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkacak. Ihenacho'nun menajerlik şirketi, Ali Koç'un başkan olduktan sonra birçok oyuncusunu transfer ettiği ROGON. Bu durum, sarı lacivertlilere avantaj sağlayabilir.

BATSHUAYI YERİNE

Fenerbahçe'de forvetlerden Edin Dzeko'nun bir yıl daha kontratı var. Ancak yeni sezonda 39 yaşında olacak Boşnak yıldız, as forvet olmayabilir. Michy Batshuayi'nin sözleşmesi bitiyor, Kulübün 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak Branco'nun, senelik 3 milyon Euro kazanan Belçikalı'nın yerine Iheanacho'yu düşündüğü belirtildi.

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLAYABİLİR

Portekizli sportif direktörün, ROGON'la ilk teması kısa sürede kurup maaş beklentisini soracağı öğrenildi. Eğer Batshuayi'nin maliyetine yakın bir rakamı kabul ederse, Ihenacho için resmi girişimler başlayabilir.

AVRUPA KUPALARI'NDA BOY GÖSTERMEK İSTİYOR

Kelechi Iheanacho, 2015'te Taye Academy'den Manchester City altyapısına transfer olmuş, daha sonra A takıma yükselmişti. Leicester, yıldız forveti 2017'de 28 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Golcü oyuncu, takımı Championship'e düşmesine rağmen Leicester'da kaldı. Ancak Ihenacho, Premier Lig'e dönüş bileti alındıktan sonra, Avrupa Kupaları'nda mücadele eden bir takımda kariyerini sürdürmek için sözleşme uzatmama kararı aldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Nijeryalı futbolcu, bu sezon çıktığı 26 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

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