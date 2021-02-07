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Spor

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan iyi haber

Medipol Başakşehir ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas'ın saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

AA07 Şubat 2021 Pazar 14:42 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 14:42
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 9 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Galatasaray maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinden sonra pas yaparak başladıkları idmanın dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Dimitris Pelkas'ın saha çalışmalarına başladığı, Marcel Tisserand'ın ise günü çift idmanla tamamlayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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