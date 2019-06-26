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Fenerbahçe'ye Robert Skov'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Robert Skov, B.Dortmund yolunda...

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Kopenhag’ta oynadığı futbolla sadece Süper Lig devlerinin değil, Avrupa’nın birçok kulübünü kendisine hayran bırakan Robert Skov için her ne kadar Fenerbahçe iddiaları ortaya atılsa da oyuncuya İngiliz kulüplerinden B.Dortmund, İspanya’dan Real Sociedad’ın talip olduğu ortaya çıktı.
 
Her iki kanatta da oynama yeteneğine sahip olan ve 48 maçta 32 gol 10 asistlik performansıyla göz dolduran Skov’un takımdan ayrılmak için gemileri yaktığı belirtilirken, 23 yaşındaki futbolcunun B.Dortmund’a gitmek için yönetimden anlayış beklediği bildirildi. Şu anda 13 milyon euro’luk piyasa değeri bulunan Robert Skov’un Türkiye’ye gelmesi imkansız gibi gözükürken, genç yeteneğin menajeri Henrik Risom’un bazı dev kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.
 
Oynadığı futbolla parmak ısırtan Skov, Norveç Milli Takımı’na kadar yükselmeyi başarırken, süper yıldız için ‘Yeni nesil Laudrup’ yakıştırmaları yapılıyor.

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