Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde ile son olarak bir İtalyan devi ilgilenmeye başladı.

Roma kulübü yetkililerinin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynayacağı 2 karşılaşmayı da izleyecekleri öğrenildi. Romalı kurmayların Fenerbahçe'nin ligde evinde oynayacağı bir maçı da izlemek için İstanbul'a geleceği de belirtiliyor. 22 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde ne Hollanda Milli Takımı'nda ne de milli takım alt yaş kategorilerinde hiç forma giymedi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILABİLİR

Buna karşın kendisi için her an aday kadroya çağrılabilir yorumları yapılıyor. Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 11 milyon Euro civarında gösteriliyor olmasına rağmen Fenerbahçeli kurmayların kapıyı 15 milyon euro'dan açması bekleniyor. Hollandalı futbolcu hem stoper hem de sol bek mevkilerinde başarıyla forma giyebiliyor olması kendisini daha da değerli kılıyor. Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor

40 MAÇTA OYNADI

Jayden Oosterwolde, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 40 resmi maça çıktı. Bu maçların 31'inde ilk 11'de oynadı. 2 gol attı, performansı ile takdir topladı.