İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2024 Çarşamba / 2 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2667
  • EURO
    34,7591
  • ALTIN
    2417.63
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye Roma piyangosu! Takımın yıldızını istiyorlar
Spor

Fenerbahçe'ye Roma piyangosu! Takımın yıldızını istiyorlar

İtalyan devi Roma, gözünü Fenerbahçe'nin bu sezon yükselen yıldızı Jayden Oosterwolde'ye dikti. Başkent ekibi, Hollandalı oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Takvim10 Nisan 2024 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Roma piyangosu! Takımın yıldızını istiyorlar
ABONE OL

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla müthiş bir çıkış yakalayan ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde ile son olarak bir İtalyan devi ilgilenmeye başladı.

Roma kulübü yetkililerinin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile oynayacağı 2 karşılaşmayı da izleyecekleri öğrenildi. Romalı kurmayların Fenerbahçe'nin ligde evinde oynayacağı bir maçı da izlemek için İstanbul'a geleceği de belirtiliyor. 22 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde ne Hollanda Milli Takımı'nda ne de milli takım alt yaş kategorilerinde hiç forma giymedi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILABİLİR

Buna karşın kendisi için her an aday kadroya çağrılabilir yorumları yapılıyor. Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 11 milyon Euro civarında gösteriliyor olmasına rağmen Fenerbahçeli kurmayların kapıyı 15 milyon euro'dan açması bekleniyor. Hollandalı futbolcu hem stoper hem de sol bek mevkilerinde başarıyla forma giyebiliyor olması kendisini daha da değerli kılıyor. Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor

40 MAÇTA OYNADI

Jayden Oosterwolde, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 40 resmi maça çıktı. Bu maçların 31'inde ilk 11'de oynadı. 2 gol attı, performansı ile takdir topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.