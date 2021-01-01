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Spor

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde Napoli rakip oldu

Arsenal'da kadro dışı kalan Yunan savuma oyuncusu Sokratis Papastathopulos için Fenerbahçe iddialarının ardından Napoli'nin de devreye girdiği belirtildi.

01 Ocak 2021 Cuma 23:54 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 23:54
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Fenerbahçe yönetimi, sezon başında yapılan 18 takviyeye karşın savunmada sorunların devam etmesinin ardından stoper transferi için harekete geçti.

Sarı lacivertlilerin, Arsenal'in kadro dışı bıraktığı ve kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokratis ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

NAPOLİ DE DEVREDE

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Arteta'nın kadroda düşünmediği Sokratis için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.

Haberde; Arsenal'in Sokratis'i bu transfer döneminde elden çıkarmak istediği belirtildi.

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