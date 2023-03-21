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Spor

Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu'na İngiliz talip

Sezon başından beri gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi talip oldu. İşte detaylar...

NTV Spor21 Mart 2023 Salı 17:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu'na İngiliz talip
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Bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa takımlarının transfer gündemine giren Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maçlar sonrası transfer ateşi bir kez daha yakıldı!

NEWCASTLE UNITED DA FERDİ KADIOĞLU'NUN PEŞİNDE

Ara transfer döneminde adı İngiltere'den Brighton, İtalya'dan ise Milan ve Napoli ile anılan Ferdi'ye, bu sefer de Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi.

EDDIE HOWE'UN GÖZDESİ FERDİ KADIOĞLU

İspanyol yayın organı Todo Fichajes'in haberine göre; İngiliz takımının teknik direktörü Eddie Howe, 23 yaşındaki sağ beki kadrosunda görmek istiyor.

"TAM BİR SAVUNMA OYUNCUSU"

Haberde Ferdi'den övgü dolu sözlerle bahsedilirken, "Sağ kanattan sürekli bindirmeler yapan, harika yeteneğini oyun coşkusu ile birleştiren tam bir savunma oyuncusu" yorumu yapıldı.

15 MİLYON AVRO NEWCASTLE İÇİN SORUN DEĞİL!

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değerinin 15 milyon avro olduğu belirtilerek, bu rakamın Newcastle United için düşük bir bonservis bedeli olacağı vurgulandı.

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