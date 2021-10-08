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Spor

Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci bireysel çalışırken Jose Sosa da takımla beraber çalıştı.

8 Ekim 2021 Cuma 15:36 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 15:36
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Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ile devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maç sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

SOSA VE İRFAN CAN'DAN MÜJDE

Jose Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara devam ederken, İrfan Can Kahveci ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

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