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Spor

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza yolda!

Fenerbahçe taraftarı dün akşam oynanan Union Saint Gilloise maçında tribünlerden sahaya yabancı madde attı. Sarı lacivertli takım, bu turu geçmesi halinde çeyrek final eşleşmesinde dış sahada seyircisiz oynayacak.

8 Mart 2024 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza yolda!
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UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. Anderlecht Stadyumu'ndaki maçın ilk dakikasında deplasman tribününde yakılan meşaleler ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre durduruldu.

Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise engelini geçmesi halinde Konferans Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmesinde dış sahada seyircisinden mahrum şekilde sahaya çıkacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grup aşamasında Danimarka'da Nordsjaelland ile oynadığı maçta taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 20 bin euro para cezası ile ertelemeli deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin 2 yıl ertelenen dış sahada seyircisiz oynama cezasının Union Saint Gilloise maçında yaşanan olayların ardından aktif hale geldiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki bir sonraki dış saha maçında taraftarından yoksun halde sahaya çıkacağı vurgulandı.

ÇEYREK FİNAL MAÇINDA OLMAYACAKLAR

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise engelini geçmesi halinde çeyrek final etabında deplasmanda oynanacak maçta sarı-lacivertli taraftarların yer alamayacağı kaydedildi.

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