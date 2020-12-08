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Spor

Fenerbahçe'ye Valencia'dan kötü haber

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Çalışmaya dizinde ağrı olduğu için MR'a giden Enner Valencia katılmadı.

DHA08 Aralık 2020 Salı 13:30 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 13:30
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Süper Lig'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pres ve pas çalışmalarıyla sürdü. İkili mücadele sırasında hafif darbe alan Gustavo, saha içinde yapılan tedavisinin ardından idmana devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla devam edip, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fatih Karagümrük maçında elmacık kemiği kırılan ve tedavisinin ardından sakatlığı atlatan kaleci Harun Tekin, maske takarak antrenmanın tamamında takımla hazırlıklarını sürdürdü. Nazım Sangare ile koronavirüs süreci sona eren Sinan Gümüş de idmanın tamamında yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, dizindeki ağrı sebebiyle MR'a gitti ve antrenmana katılamadı. Marcel Tisserand ise çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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