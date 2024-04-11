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Spor

Fenerbahçe'ye yıldız stoper! Gündemdeki isim Joel Matip

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilere Liverpool'da forma giyen Joel Matip önerildi. İşte detaylar...

Sabah11 Nisan 2024 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye yıldız stoper! Gündemdeki isim Joel Matip
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Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

BONUCCI'NİN YERİNE MATIP

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için Atletico'yla görüşen sarı-lacivertliler, sezon sonunda yollarını ayıracağı Leonardo Bonucci'nin yerine de kaliteli bir isim bakıyordu ki menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü yıldız Joel Matip önerildi.

F.BAHÇE'YE TEKLİF EDİLDİ

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Matip'e İngiliz ekibinden yeni kontrat teklifi gelmedi. Kırmızılara veda etmeye hazırlanan Matip de Fenerbahçe'ye teklif edildi.

HAZİRAN'DA SAHALARA DÖNECEK

Çapraz bağ yırtığı nedeniyle aralık ayından bu yana forma giyemeyen Matip, haziranda sahalara dönecek.

GÖZLER KARTAL'DA

İsmail Kartal onay verirse Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları istenecek. Raporlar incelenince adım atılacak.

201 MAÇTA OYNADI

2016'dan bu yana Liverpool forması giyen Matip, 8 yıllık süreçte 201 defa forma giydi ve 11 gol atıp, 6 asistlik performans ortaya koydu.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Matip futbola ise Bochum altyapısında başladı. Şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.

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