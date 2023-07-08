İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Dominik Livakovic'e Süper Lig'den talip
Spor

Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Dominik Livakovic'e Süper Lig'den talip

Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in talipleri artmaya devam ediyor. Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'e Süper Lig'in bir başka önemli kulübü talip oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Temmuz 2023 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Dominik Livakovic'e Süper Lig'den talip
ABONE OL

28 yaşındaki deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic için transferde hareketli günler yaşanıyor. Bir süredir adı Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan başarılı kaleci Dominik Livakovic'e Süper Lig'in bir başka önemli kulübü talip oldu.

DOMINIK LIVAKOVIC'E KARADENİZ KANCASI

Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile birçok kulübü peşine takan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için Trabzonspor düğmeye bastı. Karadeniz temsilcisi Avrupa'dan birçok talibi olan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan Uğurcan Çakır'ın yerini dolduracak o ismi Dinamo Zergeb'de buldu.

Bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda transferden gelecek parayı Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Livakovic için harcamayı planlıyor.

NENAD BJELICA DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine geçen sezonun son çeyreğinde gelen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica eski öğrencisi Dominik Livakovic için görüşmelere başladı. Trabzonspor, Uğurcan Çkaır'ın takımdan ayrılması halinde kısa süre içerisinde Dominik Livakovic transferini tamamlayarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde çalım atmayı planlıyor.

DINAMO ZERGEB KARNESİ

Dominik Livakovic bu sezon Dinamo Zergeb forması ile tüm kulvarlarda 49 resmi maça çıktı. 4462 dakika oyunda kalan oyuncu kalesinde 49 gol görürken 13 maçta da kalesini gole kapadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.