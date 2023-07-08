Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Dominik Livakovic'e Süper Lig'den talip

28 yaşındaki deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic için transferde hareketli günler yaşanıyor. Bir süredir adı Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan başarılı kaleci Dominik Livakovic'e Süper Lig'in bir başka önemli kulübü talip oldu.

DOMINIK LIVAKOVIC'E KARADENİZ KANCASI

Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile birçok kulübü peşine takan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için Trabzonspor düğmeye bastı. Karadeniz temsilcisi Avrupa'dan birçok talibi olan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan Uğurcan Çakır'ın yerini dolduracak o ismi Dinamo Zergeb'de buldu.

Bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda transferden gelecek parayı Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Livakovic için harcamayı planlıyor.

NENAD BJELICA DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine geçen sezonun son çeyreğinde gelen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica eski öğrencisi Dominik Livakovic için görüşmelere başladı. Trabzonspor, Uğurcan Çkaır'ın takımdan ayrılması halinde kısa süre içerisinde Dominik Livakovic transferini tamamlayarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde çalım atmayı planlıyor.

DINAMO ZERGEB KARNESİ

Dominik Livakovic bu sezon Dinamo Zergeb forması ile tüm kulvarlarda 49 resmi maça çıktı. 4462 dakika oyunda kalan oyuncu kalesinde 49 gol görürken 13 maçta da kalesini gole kapadı.