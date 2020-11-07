07 Kasım 2020 Cumartesi 22:06 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 22:07

Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi ve sarı-lacivertli ekibin eksikliklerini futbolcularına ezberlettiğini dile getirdi.

FENERBAHÇE'Yİ EZBERLETTİM

"7 haftadır kazanmayı hak eden taraf bizdik. 7 tane sakat ve hasta oyuncularım olmasına rağmen hiç paniklemedim. Tüm oyuncularım değerli. Hafta başından beri onlarla çalışarak, yoğunlaşarak, iyi analiz ederek çalıştık. Fenerbahçe'nin 3. bölgede baskı yapmadığını biliyorduk. Geriden oyun kurarak, takım boyunu uzatarak, risk alarak oynadık. Fenerbahçe'nin tek tek, santim santim ne yapacağını çok iyi anlattım."

SANTİM SANTİM ANLATTIM

"Fenerbahçe'nin akan oyunda değil de duran topta etkili olduğunu biliyorduk. İyi analiz ettik. Alan savunması yaptık. Bununla birlikte bazı özel görevler verdik. Oyuncularım iyi konsantrelerdi. Rakibe hiç pozisyon vermedik. 60'dan sonra takım boyunun uzayacağını bildiğim için oyuncularımı en iyi değerlendirmek adına Levan'ı oyuna aldım. Maçı kazanmak için geldik. Bu kadar hasta, sakat olmasına rağmen Konyaspor olarak, ben bir teknik direktör olarak iyi futbol oynamaya, kaznamaya çıktık. Bugün buraya kazanmak için geldik"

KONYASPOR'A YAKIŞAN BİR FUTBOL

"Futbolumuzu oynayalım, keyif alalım, işimizi iyi yapalım. Ben onlara güveniyorum, bunu söyledim. İyi çalışıyoruz. Bütün veriler elimizde. Oyuncularım bugün çıkıp Konyaspor'a yakışan bir mücadele verdiler. Taktiksel görevlerimin hepsini harfi harfine yerine getirdiler. Bu galibiyetimizi camiamıza ve Konyaspor'un büyük taraftarlarına armağan ediyorum"

KAZANMAYA HEP YAKINDIK

"Gerçekten kazanmaya yakın oyunları hep biz oynadık. Başakşehir maçında da öyleydi. Penaltı kaçırıp, 45'te kendi kalemize gol atıyoruz. Gaziantep maçı çok net fırsatlar vardı. Pozisyon vermeden mağlup olduk. İyi oynayıp kaybediyorduk. Oyuncularım taktik olarak görevlerini yerine getirdiler. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyum. Taraftarlarımıza bu galibiyet armağan olsun."