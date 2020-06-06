İSTANBUL 31°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'yle anılan İrfan Can Kahveci'nin menajerinden açıklama geldi
Spor

Fenerbahçe'yle anılan İrfan Can Kahveci'nin menajerinden açıklama geldi

Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin adı Fenerbahçe ile anılıyor. Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, başarılı oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

06 Haziran 2020 Cumartesi 21:33 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 21:35
ABONE OL

Radyo Gol'de Aydın Cingöz'e konuşan Batur Altıparmak, Fenerbahçe'nin oyuncuya talip olması halinde öncelikle Başakşehir ile görüşmesi gerektiğini belirterek, "İrfan Can konusunda beklemedeyiz. Sezonun bitmesi lazım. Önlerinde 8 maç var. Transferi düşünmesi doğru değil şu anda. Fenerbahçe bastırıyor diyorlar, o zaman kulübüyle görüşecek. Pandemi nedeniyle kimse haber bulamayınca bir şeyler yazmaya çalışıyor. İrfan değerli bir futbolcu, bunun kararını kulüp ve ardından biz değerlendiririz. Bizim önceliğimiz yurt dışına gidip oynaması." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sınırdaki birlik komutanlarına seslendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.