Fenerbahçe'yle anılan İrfan Can Kahveci'nin menajerinden açıklama geldi

06 Haziran 2020 Cumartesi 21:33 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 21:35

Radyo Gol'de Aydın Cingöz'e konuşan Batur Altıparmak, Fenerbahçe'nin oyuncuya talip olması halinde öncelikle Başakşehir ile görüşmesi gerektiğini belirterek, "İrfan Can konusunda beklemedeyiz. Sezonun bitmesi lazım. Önlerinde 8 maç var. Transferi düşünmesi doğru değil şu anda. Fenerbahçe bastırıyor diyorlar, o zaman kulübüyle görüşecek. Pandemi nedeniyle kimse haber bulamayınca bir şeyler yazmaya çalışıyor. İrfan değerli bir futbolcu, bunun kararını kulüp ve ardından biz değerlendiririz. Bizim önceliğimiz yurt dışına gidip oynaması." ifadelerini kullandı.