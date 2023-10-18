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Spor

Fenerbahe Beko, Asvel'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında son maçında Anadolu Efes'e mağlup olan Fransız ekibi Asvel ile karşılaşacak. Maç, yarın akşam 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik salonunda oynanacak.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
Fenerbahe Beko, Asvel'i konuk edecek
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

İki galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, son maçında ise sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 83-69 yendi.

Üç maçını kaybeden LDLC ASVEL ise son sırada yer alıyor.

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