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Fener’de Moses için geri sayım

Sarı-Lacivertli ekip, sağ kanattaki boşluğu doldurmak için bonservisi Chelsea’da olan Nijeryalı oyuncuyu kiralamaya çalışıyor.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE ara transferde takımı güçlendirmek için sıkı çalışıyor. Özellikle kupadaki Ümraniye yenilgisinden sonra Teknik Direktör Ersun Yanal’ın “Acil transfer şart” demesi üzerine yönetim, Chelsea’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Moses’ın işini bitirmek için yoğunlaştı. Fener, Nijeryalı yıldızı 2 milyon euro bedelle kiralamak istiyor. Listedeki bir diğer isim ise 10 numara pozisyonu için düşünülen Leicester City’li Adrien Silva.. Orta sahayı bu oyuncu ile takviye etmeyi planlayan Başkan Ali Koç, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euroya kadar bütçeyi artıracak.

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