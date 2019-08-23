Fener’de Yanal’dan Başakşehir uyarısı
SÜPER Lig’de yarın Medipol Başakşehir’le deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
- Star Spor
Isınma, koordinasyon ve pres çalışmalarıyla başlayıp, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona eren antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal’ın oyuncularını sık sık uyarması dikkat çekti. Bu arada geçen sezon deplasmanndaki G.Saray maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener’in ailesi de idmanı takip etti.
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