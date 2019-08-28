30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,4857
  • 286.524
  • 96030.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fener’den gidenler yıldızlaştı

Kanarya’da bekleneni veremedikleri için bileti kesilen isimlerden Slimani ilk maçında gol Frey ise gol atamasa da Nürnberg’in hocası Canadi, İsviçreli oyuncuya tam not verdi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FENERBAHÇE’DE istenmeyen adamdılar ancak yeni takımlarına etkili birer giriş yaptılar. Geçen sezonki performansları ile hayal kırıklığına neden olan isimlerden Slimani, yeni takımı Monaco’daki ilk maçında gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. Fransız spor basını Cezayirli futbolcu için övgü dolu yorumlar yaptı. Nürnberge’e transfer olan Michael Frey de ilk maçında gözdoldurdu. İsviçreli oyuncu gol atamasa da maç sonunda Teknik Direktör Damir Canadi’den tam puan aldı. Canadi, “Frey, polis gibi bir futbolcu. Tüm topları yakalıyor. Defansın önünde duvar olup onları durduruyor ve bizim o yollardan geçmemizi sağlıyor. Teknik olarak çok iyi” dedi.

Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Erdoğan yurda döndü

Trabzon'da şiddetli yağış hayatı felç etti

Trabzon'da şiddetli yağış hayatı felç etti

Muğla'da sondaj çalışması durduruldu

Muğla'da sondaj çalışması durduruldu

İdlib'e hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti

İdlib'e hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti

Hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Okul servis ücretleri belli oldu

Okul servis ücretleri belli oldu

ABD ile Rusya arasında vize krizi

ABD ile Rusya arasında vize krizi

E-5'te araç yangını trafiği felç etti

E-5'te araç yangını trafiği felç etti
 

POPÜLER HABERLER

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

Annesi ölen tayı biberonla besliyor

Annesi ölen tayı biberonla besliyor

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

O şehirde balonla uçuşlar başladı! Tarihe gökyüzünden baktılar...

O şehirde balonla uçuşlar başladı! Tarihe gökyüzünden baktılar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA