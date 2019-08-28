Fener’den gidenler yıldızlaştı

FENERBAHÇE’DE istenmeyen adamdılar ancak yeni takımlarına etkili birer giriş yaptılar. Geçen sezonki performansları ile hayal kırıklığına neden olan isimlerden Slimani, yeni takımı Monaco’daki ilk maçında gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. Fransız spor basını Cezayirli futbolcu için övgü dolu yorumlar yaptı. Nürnberge’e transfer olan Michael Frey de ilk maçında gözdoldurdu. İsviçreli oyuncu gol atamasa da maç sonunda Teknik Direktör Damir Canadi’den tam puan aldı. Canadi, “Frey, polis gibi bir futbolcu. Tüm topları yakalıyor. Defansın önünde duvar olup onları durduruyor ve bizim o yollardan geçmemizi sağlıyor. Teknik olarak çok iyi” dedi.