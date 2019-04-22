16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8283
  • 6,5601
  • 238.85
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fener’in transferleri karavana

Kanarya 26 milyon euro harcayarak sezon başında 11, ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Sezon başı alınan isimlerden sadece Harun ile Ayew sürekli şans bulabiliyor. Diğerleri ya kadro dışı, ya kiralandı, ya da yedek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KANARYA’DA kötü gidişe çare aranırken, asıl problem yapılan yanlış transferler oldu. Fenerbahçe Yönetimi, Sportif Direktör Comolli’nin önderliğinde sezon başında kadrosuna 11 yeni isim kattı. Bu oyunculardan şu anda sadece Harun ile Ayew ilk 11’de sürekli şans bulabiliyor. Jailson zaman zaman oynuyor, sakatlanan Frey de çok az görev yapan isimlerden. Benzia ile Slimani kadro dışı kalırken, Barış ve Reyes kiralık gönderildi. Berke, Ferdi ve sakat Tolga Ciğerci forma yüzü göremiyor. Ara transferde alınan Moses, Zajc, Tolgay, Serdar ve Sadık kadroda yer bulsalar da beklenen faydanın uzağında kaldılar. Transfer döneminde 16 oyuncu için 26 milyon 740 bin euro (Yaklaşık 175 milyon lira) bonservis ve kiralama bedeli ödeyen Fener’in parası boşa gitti.

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda gözaltınan alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda gözaltınan alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Dışişlerinden Astana açıklaması

Dışişlerinden Astana açıklaması

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

Libya'da sıcak gelişme

Libya'da sıcak gelişme

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır

Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması

Bahçeli'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Motosiklete çarpan sürücünün savunması pes dedirtti

Motosiklete çarpan sürücünün savunması pes dedirtti

Milli gururumuz Bayraktar, Ukrayna'da operasyonel oldu

Milli gururumuz Bayraktar, Ukrayna'da operasyonel oldu

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Görenler şaşkına döndü, evinin garajında tank yaptı

Çocukların şaşkına çeviren halleri

Çocukların şaşkına çeviren halleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA