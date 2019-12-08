Ferdi Kadıoğlu adım adım ilk 11’e
FENER’DE G.Birliği’ne müthiş bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, hem taraftarlardan hem de Teknik Direktör Ersun Yanal’dan tam puan aldı.
- Star Spor
Yanal ilk haftaki Gaziantep FK mücadelesinden sonra ikinci kez gol sevinci yaşayan 20 yaşındaki gurbetçi oyuncuya kalan haftalarda daha fazla şans verecek. Ferdi adım adım ilk 11’e monte edilecek.
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