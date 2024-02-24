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  • Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ses getirdi! İstatistikleriyle ilk 5'te
Spor

Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ses getirdi! İstatistikleriyle ilk 5'te

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla takımın kilit ismi olmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda istatistikleriyle de Avrupa'da ses getirdi. İşte o istatistik...

24 Şubat 2024 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'da ses getirdi! İstatistikleriyle ilk 5'te
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Sarı-lacivertlilerin 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla devam etmesini sağlayan önemli isimler takımda yer alıyor. Bu yıldız oyunculardan biri de Ferdi Kadıoğlu.

Fotomaç'ın derlediği habere göre, Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de 25 yaş altı oyuncular arasında bu sezon 90 dakika başına üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren bek oyuncuları arasında Ferdi Kadıoğlu da var.

24 yaşındaki genç yıldız Ferdi Kadıoğlu, maç başına 5.97 ile Geertruida, Teze ve Gvardiol'un ardından 4. sırada yer aldı. Milli oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayı toplamda 34 kez giydi. Bu süre zarfında ise 2 gol ve 3 asiste imza attı.

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