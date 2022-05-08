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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2022 Pazar 21:25 - Güncelleme:
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Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz.." dedi.

Ferdi Kadıoğlu ayrıca, "Bizim hedefimiz belli; önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.

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