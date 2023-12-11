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Spor

Ferdi Kadıoğlu derbiye damga vurdu

Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı Ferdi Kadıoğlu Beşiktaş karşısında sergilediği performans ile derbiye damga vurdu.

11 Aralık 2023 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu derbiye damga vurdu
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Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 3-1 galip geldikleri Beşiktaş derbisine damgasını vurdu.

Sarı lacivertliler, muhteşem Beşiktaş zaferiyle ise şampiyonluk konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ezeli rakibi Galatasaray'dan 1 günlük aranın ardından yeniden liderliği devralan Fenerbahçe'de yıldızların performansları dikkat çekti.

YILDIZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Fred'in dönüşü fark yarattı; Tadic, Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski ise o müthiş hücum dörtlüsünü yine en iyi şekilde oluşturdu. İki sezondur Avrupa ekiplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu da Kanarya'nın en iyi isimlerinden biriydi.

FERDİ DAMGA VURDU

Öyle ki milli yıldız, Beşiktaş karşısında belki tabelaya etki etmedi. Ancak Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla derbinin en iyilerinden biri olmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncu, soldan yaptığı bindirmelerle siyah beyazlılar'ın sağ kanadını adeta felç etti. Ferdi, girdiği 16 ikili mücadelenin 10'unu kazandı, 6 adam geçme denemesinin 4'ünde başarılı oldu, 1 şut pası verdi, 4 top kaptı ve 2 pas arası yaptı. Fenerbahçe'nin X'te yaptığı oylamada maçın oyuncusu Ferdi seçildi.

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