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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2023 Çarşamba 23:16 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor
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Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.

Milli oyuncu, "Çılgıncaydı! Geçen hafta, bugün son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Çok duygusalım." dedi.

Ferdi ayrıca, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu." sözlerini kullandı.

Başarılı kanat oyuncu Ferdi Kadıoğlu bu sezon 39 maçta 1 gol 3 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

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