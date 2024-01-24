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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Gol bir türlü gelemedi

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Başakşehir galibiyetinin önemli isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, maçı değerlendirdi. Çok sayıda pozisyona girmelerine rağmen golü bulmakta zorlandıklarına değinen milli futbolcu, 'Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum.' sözlerini sarf etti.

24 Ocak 2024 Çarşamba 22:42 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Gol bir türlü gelemedi
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada "Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremek, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, "Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı." ifadelerini kullandı.

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