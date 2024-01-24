Ferdi Kadıoğlu: Gol bir türlü gelemedi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada "Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremek, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada attığımız golle kazandık. Önemli bir 3 puandı. Çok mutluyum." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, "Takımızda çok fazla iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım ama takımdaki arkadaşlarımın orta saha oynama zamanı." ifadelerini kullandı.