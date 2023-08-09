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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Her kupayı kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin başarılı bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, yarın oynayacakları Maribor karşılaşması öncesi demeçler verdi.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Her kupayı kazanmak istiyoruz
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Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Maribor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Maribor karşılaşması hakkında görüşlerini dile getiren Kadıoğlu, "Yarın bizim için iyi bir maç olacak. Taraftarlarımız son maçımızdan keyif almıştır. Umuyorum yarın da aynısını yapabiliriz. Biraz daha zor bir rakibe karşı oynayacağız. Taraftarlarımızla beraber mücadelemizi ortaya koyacağız." dedi.

"HER KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Doğru yolda olduklarını kaydeden başarılı isim, "Her kupayı kazanmak istiyoruz. Yeni oyuncularımız takımda oldukları için çok mutlu. Gerçek liderlerimiz var kadroda. Hocamızla daha önce de beraber çalışmıştık. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor." sözlerini sarf etti.

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