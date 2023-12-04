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  • Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal'dan formayı istedi! ''Sivas maçında sahada olmak istiyorum''
Spor

Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal'dan formayı istedi! ''Sivas maçında sahada olmak istiyorum''

Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ferdi Kadıoğlu son idmanlarda takımla birlikte çalıştı. Sağlığının iyi olduğunu düşünen Ferdi, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek Sivasspor maçında formayı istedi. İşte detaylar...

Sabah4 Aralık 2023 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal'dan formayı istedi! ''Sivas maçında sahada olmak istiyorum''
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Fenerbahçe'de Fred dönüyor, Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor'a karşı forma giymek istiyor.

Fred'in forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.

İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör İsmail Kartal, 19'da 19 galibiyet serisini elde ederken Ferdi, Fred ve Tadic'le atakları olgunlaştırıp, küçük üçgenlerle rakiplere tehlike oluşturmuştu. Karagümrük karşısında stadı sekerek terk eden, Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi, hocasıyla görüşüp forma istedi.

Kartal'ın, Sivasspor'a karşı bu üç futbolcu üzerinden oyun planını kurması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 19 resmi maçta 1 gol, 3 asist yaparak skora katkı sağladı.

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