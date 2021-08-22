22 Ağustos 2021 Pazar 17:24 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:24

Fenerbahçe'nin genç yıldızları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun biyografisi, Fenerbahçeliler tarafından merak ediliyor. Maçlarda yaşının genç olması dolayısıyla dikkat çeken sporcu, 7 yaşında futbol oynamaya başladı. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu nereli?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Ferdi Kadıoğlu, 07.10.1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde doğdu.

Kanada doğumlu Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı bir annenin ve Türk bir babanın çocuğu olarak Hollanda'da dünyaya geldi.

Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı.

2008'de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi.

2016 yılında NEC'te as takıma yükselen Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 61 lig maçında 11 gole imza attı.

FERDİ KADIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Türk asıllı olan Hollandalı futbolcu, şu an Fenerbahçe takımında orta saha mevkiinde görev almaktadır. 1,74 boyunda ve 21 yaşındadır.

FERDİ KADIOĞLU FENER'E NE ZAMAN GELDİ?

Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında 1,4 milyon Euro'luk bir anlaşmaya imza atarak NEC takımından Fenerbahçe kulübüne transfer olmuştu. 14.07.2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını terletti.

Türk asıllı olan Hollandalı futbolcu, şu an Fenerbahçe takımında orta saha mevkiinde görev almaktadır.

Ferdi Kadıoğlu futbolculuk kariyeri boyunca toplam 90 lig maçına çıktığı. Çıktığı lig maçlarında 15 gol kaydetti. Kadıoğlu, 19 kupa maçına katıldı ve 3 gol kaydetti. Avrupa liglerine bugüne kadar dahil olmayan Kadıoğlu, kariyerinde toplam 109 maçta yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun futbolculuk kariyeri boyunca yer aldığı kulüpler, katıldığı maç sayısı ve attığı toplam gol sayısı aşağıdaki gibidir:

NEC, 2016 - 17, 27 lig maçında 4 gol ve 4 kupa maçında 0 gol kaydetti.

NEC, 2017 - 18, 34 lig maçında 7 gol ve 5 kupa maçında 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 2018 - 19, 0 lig maçında 0 gol ve 1 kupa maçında 0 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 2019 - 20, 23 lig maçında 4 gol ve 8 kupa maçında 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe, 2020 - 21, 6 lig maçında 0 gol ve 1 kupa maçında 0 gol kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu, futbolculuk kariyeri boyunca toplam 47 maça çıkmış ve bu maçlarda toplam 10 gol atmıştır.

Ferdi Kadıoğlu'nun bugüne kadar yer aldığı milli takımlar, maç sayısı ve attığı goller aşağıdaki gibidir:

Hollanda U-16, 2015, 2 maç 1 gol

Hollanda U-17, 2015 - 16, 13 maç, 2 gol

Hollanda U-18, 2016, 4 maç 0 gol

Hollanda U-19, 2017 - 18, 15 maç 6 gol

Hollanda U-21, 2018, 13 maç 1 gol