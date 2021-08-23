23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:28 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:28

Muhammed Gümüşkaya kimdir? sorusu, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından araştırılıyor. HJK Helsinki maçının 62. dakikasında yıldız futbolcu Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed Gümüşkaya, sergilediği performansla dikkati çekmişti. Peki Muhammed Gümüşkaya kaç yaşında? Muhammed Gümüşkaya aslen nereli? İşte genç futbolcu hakkında merak edilenler...

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Gümüşkaya, 01.01.2001 yılında İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe altyapısında futbol hayatına başlayan Muhammed Gümüşkaya, alt yaş kategorilerinde forma giydi.

2020-2021 sezonunu Boluspor'da kiralık olarak geçirdi. Burada 22 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.

Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Muhammed Gümüşkaya, on numara bölgesinde ve merkez orta sahada forma giyiyor.

1.77 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA ASLEN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Muhammed Gümüşkaya baba tarafından Ordu'lu, anne tarafından ise Trabzon'ludur.

Fenerbahçe'nin yeni genç yeteneklerinden olan Muhammed Gümüşkaya, son zamanlarda sergilediği performansla taraftarın dikkatini çekmeyi başardı.

KARİYERİ

Helsinki maçında golünü atan Muhammed Gümüşkaya, Antalyaspor maçında da Mesut Özil'i yedek bıraktı.

2012 yılından beri Fenerbahçe altyapısında yer alan Muhammed, 2020 yılında Fenerbahçe A Takım kadrosuna yükseldi. Gümüşkaya, 26 Haziran 2020 tarihinde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin HJK Helsinki karşısında 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Gümüşkaya, bu maçta aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk resmî golünü attı.

20 yaşındaki futbolcu ilk Süper Lig maçına 25 Temmuz 2020'de Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanan maçta çıktı. 1.77 boyundaki oyuncu, merkez orta saha pozisyonunda oynuyor.

Muhammed Gümüşkaya milli takımın çeşitli alt kategorilerinde 21 maçta forma giydi. Gümüşkaya geçen sezon Boluspor'a kiralanan Gümüşkaya burada çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.