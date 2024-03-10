Ferdi Kadıoğlu: Maçı çevirdiğimiz için mutluyum

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 4-1 kazanılan Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu, "Evimizdeki son maçlarda iyi başlayamıyoruz maalesef. Kendimizi zora düşürüyoruz. Ancak iyi bir geri dönüş yaptık. Bu yol, şampiyonluk yolu." dedi.

Yıldız oyuncu sözlerine devam ederek, "Uzun zamandır gol atamıyordum iç sahada. Taraftarlarımızın önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Taraftarlarımız muhteşem, onlara çok teşekkür ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Ferdi Kadıoğlu son olarak, "Yediğimiz golleri analiz etmemiz gerekiyor. Bugün yediğimiz goldeki hatayı ben yaptım ve maçı çevirdiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.