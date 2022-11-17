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Spor

Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İskoçya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 20:58 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İskoçya maçında geçirdiği sakatlık sonucunda oyundan alınan Ferdi Kadıoğlu'nun, Çekya ile 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak özel müsabakanın aday kadrosundan çıkarıldığı belirtilerek, "Fenerbahçe'de forma giyen millî futbolcumuzun bugün yapılan MR tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde kanama tespit edildi ve Çekya karşılaşmasında forma giyemeyeceği saptandı. Bu gelişme üzerine, Ferdi'nin tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu." ifadelerine yer verildi.

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