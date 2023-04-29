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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Şampiyonluk için çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 2 gol atan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 22:00 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Şampiyonluk için çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz
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Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından konuştu.

Ferdi Kadıoğlu, "Öncelikle Enner Valencia hakkında konuşmak istiyorum. İyi olduğu için mutluyum. Zor bir maç oldu. Kırmızı kart sonrası zordu. Önemli olan 3 puandı; bu galibiyetle rakibimiz üstüne baskı kurmaktı. 2 gol attım ama ilk yarıda çok iyi oynamadım. Belirtmiş olduğum gibi, önemli olan 3 puandı." dedi.

Milli futbolcu ayrıca, "Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz şampiyonluk için!" sözlerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe forması ile 41 remi maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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