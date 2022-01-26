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Spor

Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den teklif! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'nin Nottingham Forrest takımından transfer teklifi aldı.

Takvim26 Ocak 2022 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:28
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Fenerbahçe'nin Türk Milli Takımı'nı seçen genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri, Nottingham Forrest'ın davetlisi olarak İngiltere'ye gitti...

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FERDİ KADIOĞLU PREMİER LİG'İ İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Championship ekibinin teklifini dinleyecek olan Hollandalı menajer daha sonra Ferdi'yi bilgilendirecek. Ancak Ferdi'nin Championship'e değil Premier Lig'e gitmeyi tercih ettiği, menajerinin serbest oyuncu statüsünde herhangi bir takımla görüşme yetkisi olmasına rağmen Premier Lig'den bir talep gelmediği öğrenildi.

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BEKLEDİĞİ TEKLİF GELMEZSE FENERBAHÇE'DE KALACAK

Ferdi ve menajerinin Mart ayına kadar teklifleri değerlendireceği beklediği teklif gelmezse Fenerbahçe ile görüşmelerin yeniden başlayacağı, Fenerli yöneticilerin de Ferdi'nin menajerinin temaslarını yakın takibe aldığı gelen haberler arasında.

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