Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ımızın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı sol bek, "Türkiye'yi seçtiğime pişman değilim" dedi.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları;

"İki ülke de benim için değerli. Küçüklükten beri hep Türkiye'yi ve Hollanda'yı desteklerdim. Tercihim Türkiye'de oynamaktan yana oldu ve bir kere bile pişman olmadım. Şimdiden çok harika anlar yaşadım. Önümüzdeki yaz Almanya'da, EURO 2024'te olacağız. Almanya'da oynadığımız hazırlık maçında stattaki 75 bin kişinin 60 bini Türk'tü. Bu, normal değil! Evimizde gibiydik. Deneyimlemek çok güzeldi."