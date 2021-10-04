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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Kuntz'a kimlikli cevap

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un 'Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım.' demesinin üzerine Kadıoğlu'nun kimliğini paylaşarak cevap verdi.

4 Ekim 2021 Pazartesi 12:45 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:45
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sözlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Baba Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını paylaşarak, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.

STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Ferdi Kadıoğlu açıklaması yapmıştı.

Alman teknik adam, Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullanmıştı.

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