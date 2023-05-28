Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor!

Tartışmasız bu sezon da Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, her sezon performans anlamında üstüne koyarak yoluna devam ediyor...

2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Hollanda doğumlu Ferdi, normalde kanat oyuncusu olarak alınmıştı. Ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle Ferdi, hem sol hem de sağ bek oynayabilen bir futbolcuya dönüştü. Pereira ile kariyerinde dev bir adım atan tecrübeli futbolcu, daha sonra A Milli Takımımız'ı tercih etti ve Ay-Yıldızlılar'ın da değişmezleri arasına girdi.

AVRUPA'DAN BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni kazanan 23 yaşındaki yıldızı, Avrupa'nın birçok kulübü transfer listesine çoktan dahil etti. Sarı- Lacivertliler'le sözleşmesi 2026 yılında bitecek tecrübeli futbolcuyu, İtalya'dan Napoli, Milan, Fransa'dan Marsilya, Belçika'dan Anderlecht ve Hollanda'dan da PSV Eindhoven'ın istediği konuşuluyor.

BEKLENTİ EN AZ 25 MİLYON EURO

Kanarya'nın, yıldız futbolcusunu satmak konusunda aceleci davranmak istemediği, Ferdi'yi isteyen kulüplerden de bonservis beklentisi olarak 25- 30 milyon Euro arasında bir gelir beklediği öğrenildi.