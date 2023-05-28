İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor!
Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor!

Bu sezon Fenerbahçe forması ile başarılı bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu için teklifler gelmeye devam ediyor.

Fanatik28 Mayıs 2023 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor!
ABONE OL

Tartışmasız bu sezon da Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, her sezon performans anlamında üstüne koyarak yoluna devam ediyor...

2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Hollanda doğumlu Ferdi, normalde kanat oyuncusu olarak alınmıştı. Ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle Ferdi, hem sol hem de sağ bek oynayabilen bir futbolcuya dönüştü. Pereira ile kariyerinde dev bir adım atan tecrübeli futbolcu, daha sonra A Milli Takımımız'ı tercih etti ve Ay-Yıldızlılar'ın da değişmezleri arasına girdi.

AVRUPA'DAN BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni kazanan 23 yaşındaki yıldızı, Avrupa'nın birçok kulübü transfer listesine çoktan dahil etti. Sarı- Lacivertliler'le sözleşmesi 2026 yılında bitecek tecrübeli futbolcuyu, İtalya'dan Napoli, Milan, Fransa'dan Marsilya, Belçika'dan Anderlecht ve Hollanda'dan da PSV Eindhoven'ın istediği konuşuluyor.

BEKLENTİ EN AZ 25 MİLYON EURO

Kanarya'nın, yıldız futbolcusunu satmak konusunda aceleci davranmak istemediği, Ferdi'yi isteyen kulüplerden de bonservis beklentisi olarak 25- 30 milyon Euro arasında bir gelir beklediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.