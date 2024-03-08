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Spor

Fernando Muslera, 400. maçına çıktı!

Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıktı.

8 Mart 2024 Cuma 20:12 - Güncelleme:
Fernando Muslera, 400. maçına çıktı!
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Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Süper Lig'de 400. maçına çıktı.

Sarı kırmızılı takımın başarılı file bekçisi Rizespor maçıyla 4. kez "dalya" dedi.

Öte yandan Fernando Muslera, lig tarihinde bu sayıya ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

154 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 399 lig maçında 383 gol yedi. Süper Lig maçlarının 154'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 245'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera, Süper Lig kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.

EN ÇOK KUPA KAZANAN YABANCI OYUNCU

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 6 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 15 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 şampiyonluk kazanmıştı.

BİR DE GOLÜ VAR

Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra, sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.

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