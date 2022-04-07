Fernando Muslera: Derbiye kazanmak için çıkacağız

Derbide deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları:

"DEĞİŞİK ZORLUKLAR YAŞADIM"

"Son iki yıl değişik zorluklar yaşadım. Ama bunlar yolda karşılaştığımız engellerdir. Etrafından geçmeyi ve devam etmeyi bilmemiz gerekiyor ve ben de buna odaklandım."

"GALATASARAY BENİM EVİM"

"Galatasaray'a geldiğim zaman, şampiyonluk kazanmak ve kendimi göstermek için gelmiştim. Birçok şampiyonluğumuz oldu. Elimden geldiğince kendi performansımı geliştirmeye çalıştım. Mutlu ve uzun yıllar geçirdim. Benim için özel bir yer. Her zaman aynı cevabı vereceğim; Galatasaray ve Türkiye benim evim. Burada kalabildiğim en uzun sürece kalmak istiyorum."

"BU SEVGİ BENİM İÇİN GURUR"

"Dışarıda gezdiğim zaman, Galatasaray dışında diğer takımın taraftarları da gelip fotoğraf çektiriyorlar. Bu saygı ve sevgiye sahip olmak benim için bir gurur"

"GENÇLERE ŞANS VERİLMELİ"

"Genç ve büyük potansiyel oyuncularla hesap yapma bir süreçtir. Sadece oyuncu olarak değil, hayatta da geçerli. Genç insanlarla çalışmak istiyorsanız, onlara zaman vermeniz gerekiyor. Süreç içerisinde gelişme sağlanabiliyor. Ben de bunun arkasındayım. Genç isimlere şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum, doğru bir davranış."

"İKİSİNE DE İNANIYORUM"

"Marcao ve Nelsson, kendileri dikkat eden, profesyonel oyuncular. Kendilerini çalışmalara adıyorlar. Kendi gelişimlerine önem veriyorlar. Onlar adına mutlu oluyorum, Avrupa'da çok büyük takımlarda oynama şansı olabilir onların, ikisi de inandığım oyuncular."

"DENEYİMLİ OYUNCULARA İHTİYAÇ VAR"

"Gomis ve Semih Kaya, deneyimli oyuncular. Bir takım gençlerden oluştuğunda bu tarz deneyimli oyunculara ihtiyaç duyuluyor. Bafe, büyük şampiyonluklar kazanmış bir oyuncu, bir yerden bir şey söylüyor ve genç futbolcunun gelişimine katkı sağlıyor. Aynı şekilde Semih, 2011'den beri takım arkadaşım. O da yardımcı oluyor aynı şekilde. Kendisini geliştirmek isteyen genç oyunculara yardımcı oluyor. İkisi de çok değerli insanlar ve benim arkadaşlarım."

"OMAR ÇOK PROFESYONEL"

"Omar, çok profesyonel ve kendisine dikkat eden bir oyuncu. Bu süreç içerisinde kendisine dikkat etmeye devam etti. İzmir'e takıma destek için gittiğimde, onu oynarken gördüğüm için mutlu oldum. Bu süreçte yaşadıklarını kendisi ve ailesi biliyor. Biz dışarıdan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Oynadığını gördük, maçı kazandık, soyunma odasına girdiği zaman da gözleri doldu. Bizim için duygusal ve çok güzel bir andı."

"TRİBÜNDEN TAKİP ETMEK ZOR"

Saha mı, tribün mü daha zor?

"Tribünde maçı takip etmek daha zor. Takım arkadaşlarıma yardımcı olamamak çok zor."

"PENA BÜYÜK BİR KALECİ"

"Pena, büyük bir kaleci, büyük bir insan. Barcelona'dan geldi, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan. Kariyerinde başarılar diliyorum her zaman.

"TORRENT'İ ÇOK SEVİYORUZ"

"Torrent, büyük bir hoca. Çok büyük kulüplerde çalışmış. Antrenmanlarından mutlu oluyoruz, takımın gelişmesini sağlıyor. Bu bir süreç, geldiğinde değişiklikler yapması zaman alıyor. Adım adım ilerleyen bir süreç. Ekibini ve kendisini çok seviyoruz. Güzel bir ortam yaratılıyor. Umuyoruz ki birlikte güzel şampiyonluklar kazanacağız."

"DERBİLER HER ZAMAN FARKLIDIR"

"Derbi, ayrı bir maç. Ligdeki pozisyonların hiçbir önemi yok. Her zaman bu maçlar inanılmaz önemli oluyor. Klasik bir hal aldı. Kazanmak için çıkıyoruz oraya. Ligdeki durumları önemli değil. Ruhen de kendimizi daha iyi hissetmemiz adına çok önemli. Kazanmak için çıkacağız."

"ÖZEL HAZIRLIK YAPMIYORUM"

"Derbiler için özel hazırlık yapmıyorum. Her zamanki antrenmanları yapıyorum fakat gerçekten özel bir maç. İnsanlar çok tutkulu, sahada da hissediliyor. Fakat tutkuya kendimizi kaptırırsak o zaman hata yapmaya meyilli oluyoruz. Sakin bir şekilde çıkmalıyız. Ama benim çok hoşuma gidiyor derbiler."

TARAFTARA MESAJ

"Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Taraftara iki mesajım var; 1- Sezon kötü geçse de bizi yalnız bırakmadılar. Her zaman destek oldular. 2-Onlar bizim 12. oyuncumuz. Galatasaray için 12 oyuncu hiçbir zaman birbirini yalnız bırakmaz, destekler. Bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük şeref."