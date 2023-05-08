İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5074
  • EURO
    21,4561
  • ALTIN
    1267.3
  • BIST100
    4561.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Muslera: Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz
Spor

Fernando Muslera: Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 1 golle mağlup eden Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera maç sonu açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 22:40 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz
ABONE OL

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Zirvedeki yarışı değerlendiren Muslera "Dört maç kaldı. İnanılmaz önemliydi. Doğrudan rakiplerimizden birine karşı oynadık. Taraftara da teşekkür etmek istiyorum. Florya'da, burada, evlerinde bize destek oluyorlar. Derbi kaybettikten sonra böyle bir atmosferde mücadele ettiğimiz için çok gururluyuz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Muslera "Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak motive olmamızı sağlayan bir şey bu. Her zaman kazanmak için çıkıyoruz. İstanbulspor maçında da aynı şekilde oynayacağız" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.