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Spor

Fernando Muslera rekora ortak oldu

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, sarı -kırmızılıların kazandığı 23. şampiyonluğun ardından yeni bir rekora ortak oldu.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:30 - Güncelleme:
Fernando Muslera rekora ortak oldu
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Galatasaray forması altında 6. şampiyonluğuna ulaşan kaptan Fernando Muslera, önemli bir başarıya imza attı. Uruguaylı kaleci Şenol Güneş'in en çok şampiyonluk kazanan kaleci rekoruna ortak oldu. Başarılı file bekçisi, Süper Lig'de en çok şampiyon olan kaleci unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.

Fernando Muslera; 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 sezonlarının ardından 2022-23 ile 6. şampiyonluğuna ulaştı. Şenol Güneş de Trabzonspor formasıyla daha önce 6 şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'in en çok şampiyon olan kalecisi unvanını elinde bulunduruyordu.

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