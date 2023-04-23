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Spor

Fernando Muslera sarı-kırmızılı forma ile 450. maçına çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 450. maçına çıktı. Başarılı file bekçisi Fernando Muslera Galatasaray'a 2011 yılında transfer olmuştu.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 19:30 - Güncelleme:
Fernando Muslera sarı-kırmızılı forma ile 450. maçına çıktı
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 450. maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, bu mücadele sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera için ayrı bir öneme sahip oldu. Karagümrük müsabakasına 11'de başlayan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray ile 450. maçına çıktı.

36 yaşındaki kaleci 19 Temmuz 2011 tarihinde transfer olduğu sarı-kırmızılılarda birçok başarıya imza attı. Muslera, Galatasaray ile geçirdiği 12 sezonda 5 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 Ziraat Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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