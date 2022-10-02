İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2022 Pazar / 7 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
Spor

Fernando Muslera'dan tarihi başarı

Adana Demirspor maçında Galatasaray'daki 429. karşılaşmasına çıkan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı en çok giyen beşinci futbolcu oldu.

Sabah2 Ekim 2022 Pazar 11:41 - Güncelleme:
Fernando Muslera'dan tarihi başarı
ABONE OL

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, dün sarı-kırmızılı formayla 429. maçına çıktı. Sabah'ın haberine göre; 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Cimbom'un efsane kadrosunda yer alan ve Aslan'la 428 karşılaşmaya çıkan Ergün Penbe'yi geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! "Neredesin! Konum at"

BÜLENT KORKMAZ ZİRVEDE

Bülent Korkmaz'ın 588 maçla zirvede olduğu listede 479 karşılaşmaya çıkan Sabri Sarıoğlu 4. sırada yer alıyor. Galatasaray'la 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Fernando Muslera'nın eski takım arkadaşı Sabri'yi de geçme ihtimali bulunuyor. 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig 'de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor. Muslera'nın, sarı-kırmızılı takımla kazandığı kupa sayısı ise 15.

GOLE İZİN VERMEDİ

Muslera, Adana Demirspor maçında rakibin iki isabetli şutunu da çıkararak yüzde yüzlük başarı oranı ile oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.