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Spor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! ''Neredesin! Konum at''

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumlayan Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını ilginç sözlerle eleştirdi.

2 Ekim 2022 Pazar 09:54 - Güncelleme:
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! ''Neredesin! Konum at''
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci maçı değerlendirdi, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumladı.

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Galatasaray'ın hala gol sıkıntısı yaşadığını ifade eden Nihat Kahveci, "Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem?" dedi.

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