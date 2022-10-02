Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! ''Neredesin! Konum at''

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci maçı değerlendirdi, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumladı.
"Fernando Muslera ne yaptın sen!" Adana Demirspor maçına damga vurdu
Galatasaray'ın hala gol sıkıntısı yaşadığını ifade eden Nihat Kahveci, "Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem?"
dedi.