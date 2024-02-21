Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 30 yaşındaki Ante Rebic için kararını verdi...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde ilk 3 hedefini devam ettiriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırıp taraftarını mutlu etmeyi amaçlayan siyah-beyazlı takımda yönetim, bir yandan da Teknik Direktör Fernando Santos ile birlikte önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için planlar yapıyor. Portekizli hocanın yönetime verdiği son rapor ise yıldız futbolcuyla yolların ayrılacağı anlamına geliyor.

FERNANDO SANTOS'TAN 'GÖNDERİLSİN' RAPORU!

Bununla birlikte Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Teknik Direktör Fernando Santos'un, son maçlarda tercih etmediği Ante Rebic için siyah-beyazlı yönetime 'gönderilebilir' raporu verdiği bildirildi. Portekizli hocanın, Rebic'in hem sistemine uymadığı hem de yetersiz performansı gerekçesiyle bu kararı aldığı gelen haberler arasında.

23 MAÇ 1 GOL

Yaz transfer döneninde İtalyan devi AC Milan'dan Beşiktaş'a transfer olan Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda şu ana kadar tüm kulvarlarda 23 karşılaşmaya çıktı. Hırvat orta saha söz konusu 23 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı. Rebic, son dönemde Beşiktaş'ta ilk 11'e girmekte zorlandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.