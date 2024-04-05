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Spor

Fernando Santos beklentiyi karşılayamadı

Beşiktaş'ta Fernando Santos, büyük hayal kırıklığı yarattı. Portekizli teknik adam, 15 maçta 7 galibiyet alabildi.

5 Nisan 2024 Cuma 11:22 - Güncelleme:
Fernando Santos beklentiyi karşılayamadı
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Beşiktaş'ta büyük umutlarla takımın başına getirilen Fernando Santos, şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı.

Portekizli teknik adam, siyah-beyazlılarda lig ve kupada toplam 15 maça çıktı. Beşiktaş bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Santos yönetiminde özellikle son maçlarda düşüşe geçerken, ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA!

Başakşehir beraberliği sonrası Beşiktaş'taki geleceği için konuşan deneyimli teknik adam, "Bu tamamen bana bağlı değil. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor. 1,5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon ligi en iyi şekilde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve savaşsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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