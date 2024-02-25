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Spor

Fernando Santos: Ciddiyetle hazırlandık

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, İstanbulspor maçı öncesinde konuştu.

25 Şubat 2024 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Fernando Santos: Ciddiyetle hazırlandık
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılarda Fernando Santos bu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Çok farklı hazırlanmadık. Büyük bir ciddiyetle hazırlandık. Önemli olan, Konyaspor maçındaki ikinci yarıdaki performansı göstermemiz. Her rakibe aynı şekilde hazırlanmalıyız. O yüzden bugün yüksek konsantrasyon ile oynamak zorundayız. Konyaspor karşısındaki maçın ikinci yarıdaki performansını göstermeliyiz.

İstanbulspor son maçını 2-2 bitirdi. Maçı bırakmayan bir takım. Oyuncularımızın yüksek konsantrasyonda olması gerekiyor.

Öyle bir durumu düşünmüyoruz. Her maç bizim için aynı önemde. Herkes bunu biliyor. O maçlara sonra bakarız, bizim için önemli olan bugün.

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